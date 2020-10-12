وزارة التربية تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي «حلوة يا بلدي»

أعلنت وزارة التربية أسماء الطلاب والمعلمين الفائزين في مسابقة “حلوة يا بلدي” التي نظمها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في آذار الماضي.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن النتائج جاءت بناء على عدد المشاهدات التي حصلت عليها مشاركات الطلاب والمعلمين لإبداعاتهم الفنية والعلمية، موضحة أنه سيتم التواصل مع الفائزين البالغ عددهم عشرين شخصاً لتكريمهم وتسليمهم جوائزهم.

وكانت وزارة التربية “المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية” أطلقت مسابقة “حلوة يا بلدي” للطلاب والمعلمين للمشاركة بقصص قصيرة وأعمال أدبية وفنية وثقافية وتجارب علمية ورسومات.

وسيتم التواصل مع الفائزين لتكريمهم وتسليمهم جوائزهم، وهم:

– جود وسام قاسم الصف الأول، السويداء، مدرسة الشهيد ذياب حسون.

– محمود سلمان بحصاص، الصف الثامن، السويداء، مدرسة الشهيد عمرو الزيبق.

– ميس توفيق الخميس، الصف السادس، درعا، مدرسة احمد الحلقي.

– مسرحية غنائية بعنوان التحدي، مجموعة طلاب صف رابع وصف خامس، ريف دمشق، رنكوس الأولى بنين ح1.

5- مؤمنة شيب، الصف التاسع، دمشق، مدرسة بدر الدين الحسني.

– سلاف بشار شديد، الصف العاشر، درعا، ثانوية المتفوقين.

– راما شريباني، الصف حادي عشر، دمشق، رواد المجد الخاصة.

8- سلمى وائل محمود، الصف الرابع، مدرسة الشهيد محمود علي عيسى.

– مجد الزقوات، الصف التاسع، ريف دمشق، مدرسة باسل فهد.

10- يارا بسام خضر، الصف العاشر ، طرطوس.

– ناتالي نبيل الخوري حنا، اول ثانوي، صيدنايا، مدرسة الشهيد حسن سرية.

– عصام محمود جنيد، الصف الخامس، حلب، مدرسة نزار حج شعبان.

– يمان قصيباتي، اول ثانوي، درعا، مدرسة الصبا النوذجية.

– رغد اسماعيل، الصف الخامس.

– أسماء سكر، الصف حادي عشر، مدرسة الصبا النموذجية.

– حلا عبد الكريم المسالمة، درعا، ثانوية المتفوقين.

17- احمد قاسم ناصر، الصف الرابع، ريف دمشق، مدرسة الكسوة أولى بنين ح2.

– بان مازن جاسم، الحسكة، روضة نسائم البر .

– بتول عبون، حادي عشر، ريف دمشق، ثانوية بنات دوما.

– كنانة طالب، عاشر، طرطوس.