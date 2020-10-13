الحكومة اليونانية: لا محادثات مع النظام التركي طالما استمر بسياسة الاستفزاز

أوضحت اليونان اليوم أنها لن تشارك في محادثات مع النظام التركي طالما استمر في سياساته الاستفزازية وخصوصاً التنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت رويترز عن ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية قوله في تصريح لإذاعة سكاي: “لن نجري اتصالات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية (عروج ريس) في مياه الجرف القاري لليونان شرق المتوسط”.

وكانت بحرية النظام التركي أعلنت في خطوة استفزازية جديدة أمس الأول أن سفينة عروج ريس ستقوم بأعمال في المنطقة بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية اعتباراً من يوم أمس وحتى الـ 22 من تشرين الأول الجاري وذلك في رسالة وجهتها إلى نظام الإنذار البحري “نافتيكس”.