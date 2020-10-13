مبادرة أهلية للتخفيف من معاناة أهالي محافظة إدلب المهجرين

البعث ميديا – إدلب

بمبادرة من المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية وبالتعاون مع قاعدة حميميم الروسية، وبهدف دعم أهالي محافظة إدلب العائدين للمناطق المحررة والمهجرين إلى المحافظات السورية، وزعت أكثر من ٨٠٠ حصة غذائية في مدينة حماة، وذلك بحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل ومحافظ إدلب المكلف المهندس محمد فادي سعدون وعدد من أعضاء مجلس الشعب

الرفيق أمين الفرع خلال لقاءه الأهالي المستفيدين أكد أن لا شيء يعوض التهجير القسري لكن في إطار الإمكانيات المتاحة لكافة الجهات في المحافظة يتم العمل على تخفيف معاناة الأهالي المهجرين للمحافظات والعائدين للمناطق المحررة، متمنياً العودة القريبة لربوع محافظة إدلب بهمة جيشنا الباسل وحكمة قائدنا المفدى د. بشار الأسد

بدوره محافظ إدلب المكلف أكد أن عيون أهالي إدلب تتجه لتحرير مناطقهم من رجس الإرهاب وداعميه، مشيراً أن تذليل المعاناة الإجتماعية يأتي إلى جانب تلبية جميع الخدمات لأهالي إدلب المهجرين للمحافظات والعائدين للمناطق المحررة

عضو مجلس الشعب فؤاد علداني الذي بادر بتأمين الحصص الغذائية، أشار لضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والأهلية لتخفيف المعاناة عن الأهالي المهجرين قسراً من منازلهم، منوهاً أن المطالب والصعوبات التي يعاني منها الأهالي هي بإهتمام أعضاء مجلس الشعب ويتم طرحها ومناقشتها تحت قبة المجلس

يذكر أنه تم تأمين أكثر من ٣٠٠٠ حصة والعمل مستمر في المناطق المحررة من إدلب وباقي المحافظات التي يتواجد فيها مهجرين من إدلب.