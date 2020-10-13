مينسك.. مكي والعمراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

بحث وزير خارجية بيلاروس فلاديمير مكي مع سفير سورية لدى مينسك محمد العمراني القضايا الملحة المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأعلن مكتب الخدمة الصحفية في وزارة خارجية بيلاروس في بيان له اليوم عقب لقاء مكي مع السفير العمراني بمناسبة تقديم الأخير نسخة من أوراق اعتماده أن الطرفين أكدا اهتمامهما بتكثيف التعاون بين بيلاروس وسورية وثبات الدعم السياسي المتبادل بين بلديهما على الساحة الدولية.

وأعرب مكي للسفير السوري عن أمله بالعمل النشط والمثمر في بيلاروس.