الرئيس اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير عبد الكريم بعد اللقاء أن البحث تركز على أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين لافتاً إلى أن الرئة التي يتنفس منها البلدان واحدة بحكم الجغرافيا والعلاقات الأخوية.

وأشار عبد الكريم إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان هو موضع متابعة ومن المهم التنسيق بين البلدين واستحداث تسهيلات المحاصيل اللبنانية التي تساعد على تطوير الاقتصاد اللبناني.