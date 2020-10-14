15, 10, 2020 - 2:04 صباحًا

السيدة أسماء الأسد في قريتي البور و البقيعة في ريف القرداحة (صور)

محليات   41

التقت السيدة أسماء الأسد في قريتي البور و البقيعة في ريف القرداحة، بالأهالي المتضررين من الحرائق، وستمعت لهم وشاركتهم أفكارهم في إيجاد واقتراح المشاريع التنموية التي تساعدهم وتناسب أوضاعهم وأوضاع قريتهم.. وأصغت لاقتراحاتهم التي يمكن أن تساهم في تجاوز المحنة وتحويلها إلى منحة تدفع باتجاه التنمية المستدامة..

السيدة #أسماء_الأسد في قريتي #البور و #البقيعة في ريف #القرداحة.. تلتقي الأهالي المتضررين من الحرائق.. تستمع لهم…

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠

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