نرجس عمران تحكي صور النرجس

اعتمدت الشاعرة نرجس حيدر عمران عدة أحاسيس في أشعارها وكتاباتها الأدبية الإبداعية وبأساليب مختلفة تجسد عدة صور: كالسلام، الحب، الحرب، الطفولة الخيبة، الشعر الفصحى والمحكي، القصة، الرواية، الأغنية والمقالات، فكان لها نتاجاً أدبياً مميزاً حيث صدر لها: ثلاثة مجموعات شعرية ( أجراس النرجس – بصمات على أوراق النرجس – تقاسيم على عود النرجس) الصادر في مصر نتيجة الفوز بمسابقة الخاطرة عن ملتقى ابن النيل الثقافي.

ولها مجموعة شعرية إلكترونية باقة نرجس صادرة عن دار محررون وغيرها من مجموعات شعرية الإلكترونية ومجموعات شعرية ورقية عديدة

ونالت الشاعرة العديد من جوائز تقدير والدروع والقلادات وفي رصيدها العديد من المشاركات الأدبية الثقافية والإنسانية في المراكز الثقافية في طرطوس وحمص والميدان وكفر سوسة وجبلة وبانياس ومكتبة الأسد والجهات والفعاليات الأخرى المهتمة بهذا الشأن.

البعث ميديا || صفوان الماضي