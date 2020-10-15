15, 10, 2020 - 6:55 مساءً

أمس الأول.. 60 أسيراً فلسطينياً يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

سياسة-عربي   21

احتجاجا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، انضم 60 أسيرا فلسطينيا اليوم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه 30 أسيرا أمس الأول في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أن نحو 60 أسيرا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحقهم ولا سيما الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات كلها تأتي ضمن برنامج نضالي سيستمر خلال المرحلة المقبلة من خلال دخول دفعات جديدة من الأسرى في هذه الإضرابات.

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