بالأرقام.. تعرف إلى الحصيلة التي خلصت إليها فرق حصر أضرار الحرائق في القطاع الزراعي في اللاذقية

عرض المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية الحصيلة الإجمالية للأضرار الزراعية التي احصتها فرق المديرية على ارض الواقع في القرى المتضررة جراء الحرائق خلال اجتماع عمل بالمحافظة برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم .

ووفق البيانات التي قدمها مدير الزراعة فقد بلغت مساحة الاشجار المثمرة المتضررة جراء الحرائق في مناطق المحافظة 6ر71905 دونما وتشكل نسبة 9 بالمئة من مساحة الاشجار المثمرة.

وبلغ إجمالي الأشجار المثمرة المتضررة 1455623 شجرة منها 233142 حمضيات و 1219196 شجرة و تشكّل نسبة 6ر6 بالمئة من مجموع الاشجار المثمرة الكلي بالمحافظة البالغ /22150000/.

و في قطاع الثروة الحيوانية بلغ عدد الأبقار النافقة 65 بقرة وتشكل نسبة 16ر0 بالمئة من عدد الأبقار الكلي البالغ عددها 39720 بقرة فيما بلغ عدد خلايا النحل المتضررة 6799 خلية بنسبة 8 بالمئة من العدد الإجمالي لخلايا النحل في المحافظة والبالغة 84025.

وخلال الاجتماع تم عرض جملة من المقترحات لتخفيف آثار الأضرار الناجمة عن الحرائق وتشمل “منح تعويض كامل عن قيمة المحصول المتضرر في المواقع المحروقة وتقديم غراس مجانية بدلاً من الأشجار الميتة وتقديم بذار و شتول تحميلية شتوية وصيفية وتقديم مستلزمات الانتاج من اسمدة وشبكات ري غيرها للمواقع المتضررة وتقديم سلل غذائية على مدار العام وتعويض متضرري الثروة الحيوانية اضافة الى وضع التعليمات الفنية والاجراءات الواجب اتخاذها في المواقع المحروقة من قبل وزارة الزراعة وعقد ندوات حوارية توعوية حول هذه التعليمات في المناطق.

وفي تفاصيل الاضرار بالقطاع الزراعي تشير بيانات المديرية إلى أن الأضرار بأشجار الحمضيات شملت 233143 منها 201802 ميت و 26807 قطع تجديدي و 4534 تقليم جائر وتوزعت عل جميع المناطق وكانت لااكثر تضررا قرى القرداحة ب 130373 شجرة متضررة و اللاذقية ب 68923 شجرة و الحفة ب 29915 شجرة و جبلة 3932 شجرة فيما قدرت المديرية الاضرر بالانتاج بحوالي 13578 طن

و فيما يتعلق بالأضرار باشجار الزيتون بلغ مجموع اشجار الزيتون المتضررة 12219196 شجرة منها 1135609 ميت و 47060 قطع تجديدي و 31770 تقليم جائر و كانت الاكثر ضررا قرى ريف القرداحة ب 815230 شجرة و الحفة 204593 شجرة و اللاذقية 107742 شجرة و جبلة 91631 شجر فيما الاضرار بالمحصول تصل الى 4584 طن.

كما سجّلت أضرار باشجار التفاح حيث بلغ عدد الاشجار المتضررة 3284 شجرة منها 3157 ميت و 127 قطع تجديدي بمعدل انتاج يصل الى 84 طن .

و بلغت الأضرار بأنواع أخرى من الأشجار حوالي 56129 شجرة منها 44759 ميت و 2393 شجرة قطع تجديدي و 9034 تقليم جائر.

مع الإشارة إلى أن الإحصاء الذي تجريه فرق المديرية مستمر لتكون البيانات ادق وتشمل جميع المتضررين.

كما لايشمل الاحصاء حاليا الأضرار في القطاع الحراجي الذي يحتاج إلى وقت أطول.

اللاذقية- مروان حويجة