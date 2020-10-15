بانفجار لغمين.. استشهاد 3 مدنيين بريفي الحسكة وديرالزور

بانفجار لغمين زرعتهما مجموعات تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا في أماكن انتشارها بريفي الحسكة ودير الزور، استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب رابع بجروح.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الامريكي غرب قرية عين ديوار في منطقة المالكية قرب الحدود السورية التركية تسبب باستشهاد شابين وإصابة آخر من أهالي المنطقة”.

وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت المصادر إلى أن “طفلا استشهد جراء انفجار لغم في محيط قرية الكسار التابعة لمدينة البصيرة”.