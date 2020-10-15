جهود تطوعية للكوادر الشبيبية في مساعدة أهالي المناطق المتضررة من الحرائق

تواصل الكوادر الشبابية في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة مبادراتها التطوعية في مساعدة الأهالي المتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية و مؤازرتهم في التخفيف من هذه الآثار و الأضرار تنفيذا لتعليمات القيادة المركزية للحزب و قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة و انطلاقا من أن الشباب هم عماد الوطن و بُناته و في هذا الإطار توجّه الفريق التطوعي التابع لرابطة الشهيد عماد الدين ديب الشبيبية بالتعاون مع مجموعة شبابية وطنية لمساعدة الأهالي ومصابي الحرب في المناطق المنكوبة بسبب الحرائق بإزالة آثارها ومخلفاتها حول المنازل المتضررة من خلال تعزيل و إزالة و ترحيل بقايا الأشجار المحترقة والأتربة وتقديم المساعدة الممكنة لمن يحتاجها في عدد من المواقع التي تعرضت للحرائق خلال الأيام القليلة الماضية و يقدّم الرفاق الشبيبيون من خلال هذه المبادرات انموذجا في انخراط الشباب بقضايا المجتمع و حرصهم الكبير على المشاركة الميدانية الفاعلة في مواجهة آثار هذه الكارثة و الوقوف جنبا إلى جنب مع الأهالي و المؤسسات العامة و المجتمعية في تخطّي آثارها و منعكساتها .

اللاذقية- مروان حويجة