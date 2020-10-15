حرجلة يواصل صفقاته القوية ويعزز صفوفه بخمسة لاعبين

أعلن نادي حرجلة تعاقده رسمياً مع جابر خطاب، لاعب الجيش في الموسم الماضي، ليعزز صفوف الفريق الذي يواصل تدريباته بقيادة فجر إبراهيم.

رئيس نادي حرجلة عبد الرحمن علي الخطيب أكد أن ضم خطاب مكسب كبير وهو سيلتحق مباشرة بالتدريبات الجماعية.

وأوضح رئيس النادي أن تشرين وافق على إعارته أحمد حاتم ومحمد العبو لموسم واحد، فيما تم التعاقد رسمياً مع أحمد المنجد قادماً من المجد الدمشقي ومحمود طفاش لاعب الفتوة.

ومن المتوقع ان يخوض حرجلة اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية مع فريق اليقظة.

وكان اتحاد الكرة رفض طلب حرجلة تأجيل مبارياته في الدوري ل15 يوما بسبب تأخره بالاستعداد البدني والفني.