دير الزور.. “قسد” تداهم بلدة الشحيل وتختطف عدداً من أبنائها

داهمت مجموعات من ميليشيا “قسد”، بمشاركة قوات الاحتلال الأمريكي، بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب مصادر محلية، فإن رتلين عسكريين تابعين لميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي داهما بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي من محورين، الأول من اتجاه قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في حقل العمر النفطي، والثاني من جهة دوار العتال وسط إطلاق نيران كثيف لترهيب الأهالي.

المصادر ذكرت أن القوات المداهمة عمدت إلى تفتيش المنازل وتطويق بعضها واختطاف عدد من أبناء البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.