كوتيلوفا: أردوغان يستخدم المرتزقة أدوات لتحقيق أحلامه التوسعية

أشارت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا، إلى أن نظام رجب طيب أردوغان يستخدم المرتزقة أدوات لتحقيق أحلامه التوسعية ويدفع بهم للموت بدلا من جنوده.

وأوضحت في تعليق لها نشرته على فيسبوك اليوم أن أردوغان يقوم بتجنيد وإرسال المرتزقة والإرهابيين من الأراضي السورية التي يحتلها إلى ليبيا وأذربيجان وذلك ضمن أوهامه لإحياء الامبراطورية العثمانية البائدة .

وأكدت أن عشرات المرتزقة لقوا حتفهم في إقليم ناغورني قره باغ وممنوع على ذويهم التحدث عن ذلك تحت طائلة السجن.