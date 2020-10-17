إصابة فتاتين نتيجة انفجار في قرية الشير بريف اللاذقية

أصيبت مواطنتان بجروح نتيجة انفجار ما يرجح انه قنبلة أثناء قطافهما الزيتون في قرية الشير شرق مدينة اللاذقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة اللاذقية في تصريح له بأن جسماً يعتقد أنه قنبلة مدفونة في التراب انفجر في الأراضي الزراعية التابعة لقرية الشير نحو 7 كم شرق مدينة اللاذقية أثناء قيام عدد من المواطنين بقطاف الزيتون ما أدى إلى إصابة فتاتين بجروح نقلتا إلى مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية لتلقي العلاج.

وأكد مصدر طبي في المشفى أن الوضع الصحي للمصابتين جيد ومستقر ولا خطورة على حياتهما.