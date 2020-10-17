استئناف ضخ المياه من محطة آبار علوك بريف الحسكة بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي

بعد يوم كامل من وقف ضخ مياه الشرب عن الأهالي في مدينة الحسكة وريفها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استؤنف تشغيل محطة مياه علوك بريف الحسكة الشمالي والبدء بضخ المياه باتجاه خزانات الحمة الأمر الذي يستغرق يوماً آخر لوصول المياه إلى المنازل.

وذكر مدير مؤسسة المياه في المحافظة المهندس محمود العكلة أنه تم تشغيل 3 مضخات أفقية واستثمار 13 بئراً في مشروع علوك ومعاودة تزويد أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه وفق برنامج التقنين المعمول به.

ويذكر أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قاموا أمس بقطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها الغربي من خلال إيقاف تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين المصدر الرئيس لمياه الشرب لنحو مليون شخص من سكان المدينة ومحيطها.

ويعتبر مشروع مياه علوك بريف رأس العين الشرقي المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لنحو مليون نسمة في الحسكة وتعرض في فترات سابقة للتوقف نتيجة الاعتداء على المحطة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.