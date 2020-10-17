ساوثامبتون يعادل تشيلسي بالدقائق الأخيرة

تعادل ساوثامبتون 3-3 مع مستضيفه تشيلسي اليوم في مباراة مثيرة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك يانيك فيسترجارد التعادل لساوثامبتون بعد ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع في مواجهة مثيرة ومليئة بالفرص.

وافتتح المهاجم تيمو فيرنر التسجيل في الدقيقة الـ 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 28 وبعد ثلاث دقائق قلص الفريق الضيف الفارق عندما فقد الألماني كاي هافرتس الكرة لتصل إلى داني إينجس الذي وضعها في المرمى.

وأدرك ساوثامبتون التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة الـ 57 لكن تشيلسي استعاد تفوقه على الفور إذ أرسل فيرنر تمريرة عرضية منخفضة إلى هافرتس ليضعها في المرمى بسهولة غير أن ساوثامبتون أدرك التعادل مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع.