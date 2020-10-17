صحة السويداء : إصابات فيروس كورونا في مدارس السويداء لا تدعو للقلق

أكد الدكتور نزار مهنا مدير صحة السويداء ان الإصابات المعلن عنها بمرض فيروس كورونا المستجد داخل مدارس محافظة السويداء قليلة جدا ولا تدعو للخوف أو الذعر ، مبينا أن عدد الإصابات المسجلة حاليا بين الطلبة تعد قليلة بعد مضي شهر من افتتاح المدارس .

وقال الدكتور مهنا في حديث للبعث ميديا : ” تم تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا هي ، لطالبين ، وثلاث مدرسات في مدارس المحافظة” ، لافتا إلى أن فريق الكشف الفعال التابع للمديرية لشعبة الأمراض السارية والمزمنة لمديرية الصحة وبالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية قام بزيارة المدارس ، وفحصوا المخالطين للمدرسين والطلبة ، وتم التحقق من الإجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت التربوية بدءا من الالتزام بلبس الكمامات والتعقيم والنظافة ونظافة خزانات مياه الشرب . وأكد مدير صحة السويداء أن الأمور بشكل عام ” جيدة ” ، مشيرا إلى وجود نقص في بعض مواد التنظيف والتعقيم ، وتم إغلاق الشعب الصفية لمدة خمسة أيام حسب البروتوكول الصحي المعتمد في وزرارة التربية ، مبينا ان اغلاق الشعب الصفية يتم بإيعاز من مدير التربية.

وقال الدكتور مهنا إنه ” بعد مرور شهر كامل على بدء المدارس والعملية التعليمية ونظرا لعدد الإصابات المعقول جدا بين الكادر التدريسي والطلاب ” ، مؤكدا أن هذا ” العدد القليل من الاصابات لا يدعو للذعر والخوف ونشجع الاهالي على إرسال أبنائهم الى المدارس مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قدر الإمكان ” . وأوضح الدكتور مهنا أن معظم الحالات المسجلة في المدارس من حرارة وسعال وعطاس وسيلان أنف تندرج ضمن الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والتي تتصدر المشهد الوبائي حاليا علما أن الاجراءات الوقائية المعروفة تصلح للوقاية من الإصابة بكل أنواع الحمات الراشحة بما فيها الكورونا .

وبين الدكتور مهنا أن وضع مرض فيروس كورونا في المحافظة بشكل عام الوضع حاليا ” مستقر ” ، وتراجع القسم الوبائي عدة حالات يوميا ، ويتم تقيمها وأخذ مسحات لها ، كل ذلك يدعو للاطمئنان خاصة في ظل انحسار فوعة الفيروس وتراجع عدد وفيات الإصابة به ، وهذا حسب وجهة نظره ” تعتبر نقطة قوة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس ” . ودعا مدير صحة السويداء إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر توعية الأهل للطلاب إضافة لتوعية السلك التربوي للطلاب وهي عبارة عن مسؤولية مشتركة ما بين المدرسة والبيت .

وأكد أن عدد الإصابات المسجلة بمرض فيروس كورونا في المحافظة لحد الآن 156 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس ، لافتا إلى أن نسب الشفاء كبيرة جدا جدا ، وعدد الوفيات 17 .

السويداء – ربا الهادي