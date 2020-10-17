قوى العدوان السعودي ترتكب 127 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 127 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله في بيان اليوم “إن الخروقات تضمنت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء حيس والفازة والجاح وشارع الخمسين و13 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وشارع الخمسين وتسع غارات لطائرات دون طيار في شارع الخمسين والفازة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه من بين الخروقات أيضاً 25 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.