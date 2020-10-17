محافظ اللاذقية.. المنازل المتضررة تم توثيقها و ستعود إلى أصحابها كما كانت قبل الحرائق

أكدّ محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه تمّ توثيق جميع المنازل المتضررة جراء الحرائق بالصور وستعود لأصحابها كما كانت قبل الحرائق و سيتم المباشرة بترميم هذه المنازل او تأهيلها كحد اقصى خلال الاسبوع القادم أما من خلال ورشات بإشراف المحافظة ومديرية الخدمات الفنية أو من قبل أصحابها وذلك حسب التوجيهات التي تصل الينا بطريقة المعالجة من الجهات المعنية.

و أوضح المحافظ السالم خلال اجتماع موسع في مبنى المحافظة لرؤساء الوحدات الإدارية المعنية أن القوائم بأسماء المتضررين جراء الحرائق التي اندلعت بريف المحافظة دقيقة بنسبة تصل الى 95 بالمئة وكل من لم يتم ذكر اسمه بين المتضررين فاللجان مستمرة بعملها والمحافظة معنية بمعالجة أي نقص في البيانات وتعويض الأضرار سيشمل الجميع.

و بيّن السالم خلال الاجتماع الذي جاء بهدف وضع برنامج عمل لاعتماد المشاريع الخدمية اللازمة للقرى المتضررة جراء الحرائق بموجب المنحة التي تم تخصيصها بتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد البالغة 1,530 مليار ليرة من قبل وزارة الادارة المحلية والبيئة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بعد جولته في ريف المحافظة ولقائه الأهالي.

مؤكدا ان المنحة مخصصة لتنفيذ مشاريع خدمية في القرى المتضررة جراء الحرائق بما يخدم جميع الأهالي وهي منفصلة عن تعويضات الأضرار و أشار المحافظ إلى أن المشاريع يجب أن تلحظ احتياجات كل قرية ويتم اعتمادها بالتنسيق بين الأهالي والوحدات الإدارية وأن المحافظة آلياتها جاهزة لتنفيذ أي مشروع في هذا الإطار والمباشرة فيه.

و أكد المحافظ السالم أن تعويضات الأضرار عن الخسائر التي تسببت فيها الحرائق يتم متابعتها لتعويض المتضررين عن جميع خسائرهم سواء بالأشجار أو إنتاج محاصيلهم و مستلزمات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية المتضررة إضافة إلى ترميم المنازل وغيرها من الاضرار بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات.

اللاذقية – مروان حويجة