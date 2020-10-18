السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري السوري

اعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وخلال مؤتمر صحفي في مقره جملة من التغيرات والقرارات الهامة.

وقرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تغيير شعاره، وقام بعرض الشعار الجديد ويتميز بوجود العقاب السوري والنجمتين الخضراوتين اضافة الى اطار.

كما أعلن الاتحاد تخفيض عدد الأندية في الدرجة الممتازة من 14 الى فريق ابتداء من الموسم الكروي 2022-2023 وبالتالي فإن اربع فرق ستهبط في موسم 2021-2022.

ومن ابرز القرارات المعلنة خلال المؤتمر، هي السماح للجماهير السورية بحضور مبارايات الدوري السوري لكرة القدم، وبالتالي فإن سورية هي اول دولة تعلن عودة الجماهير بشكل كامل للملاعب، والتي توقفت نتيجة جائحة كورونا.

واعلن الاتحاد السوري لكرة القدمتعاقده مع شركة UHLsport لتزويد المنتخبات السورية بالتجهيزات والألبسة اللازمة لمدة 3 سنوات قادمة.