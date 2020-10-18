18, 10, 2020 - 1:59 مساءً

حماة: ضبط مشغل مخالف لتعبئة المنظفات ومخبز يتلاعب بالدقيق

محليات   36

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مشغلا بحي الحميدية يقوم بتجميع عبوات المنظفات الفارغة من عدة ماركات وتعبئتها من جديد بمادة مغشوشة غير فعالة وطرحها بالأسواق.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا أنه تم تنظيم الضبط التمويني واتلاف المادة المخالفة وتشميع المشغل ومتابعة الإجراءات القانونية.

وبين كوسا أنه تم أيضا ضبط مخبز تصرف بكمية من أكياس الدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة ما أدى لحرمان الأهالي من مادة الخبز.

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