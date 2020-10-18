18, 10, 2020 - 9:20 مساءً

دمشق.. القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة

محليات   18

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على خمسة أشخاص بدمشق من متعاطي ومروجي المواد المخدرة وصادرت بحوزتهم أكثر من 5 كيلوغرامات من مادتي الحشيش والكبتاغون المخدرتين.

وبينت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه بعد المتابعة والمراقبة تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وصادرت بحوزتهم أكثر من 5 كيلوغرامات من مادتي الحشيش والكبتاغون المخدرتين مع عينات معدة للبيع والترويج ومسدساً حربياً وعدداً من القنابل.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا اثناء التحقيق معهم بحيازتهم المواد المخدرة والقيام بترويجها وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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