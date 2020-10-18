روحاني يؤكد إيران أفشلت المخططات الأمريكية لتدمير اقتصادها

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن إيران وبفضل صمود شعبها حالت دون تحقيق هدف أمريكا المشؤوم في تدمير اقتصادها.

وقال روحاني في كلمة له بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة الإيرانية إن “الحظر الأمريكي غير الإنساني وغير المشروع ورغم تأثيره على عائدات البلاد من العملة الصعبة وخاصة خلال العام الأخير إلا أنه لم ينجح في تحقيق المخططات الأمريكية الهادفة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني”.

وأوضح روحاني أن الأعداء يعولون كثيراً على الخلافات الداخلية لحصد نتائج الحظر الظالم وهو ما يتطلب من جميع المسؤولين والناشطين وكل الحريصين على إيران التزام الهدوء والعقلانية السياسية والابتعاد عن الخلافات والنزاعات لتفويت الفرصة على العدو.