سينما الهواء الطلق في حمص بعرض لفيلم دمشق حلب

قدمت المؤسسة العامة للسينما اليوم أول عروض فعالية سينما الهواء الطلق بمدينة حمص في الحديقة المقابلة لسينما الكندي عبر الفيلم الطويل دمشق حلب بطولة الفنان الكبير دريد لحام وإخراج باسل الخطيب.

العرض الذي حضره جمهور لا بأس به تجمهر أمام شاشة العرض من كل الأعمار قال عنه باسم الخباز معاون مدير مؤسسة السينما في تصريح لمراسلة سانا إنه جزء من فعالية تأتي إلى الجمهور في كل مكان وليس العكس حيث يتم اختيار أماكن تجمع الناس وتنتقل التجهيزات الخاصة بالمؤسسة ليتم العرض.

وبين أن فيلم الافتتاح اليوم دمشق حلب سيستمر يوم غد وبعد غد سيعرض فيلما العاشق وماورد عند الساعة السابعة في نفس المكان.

ومن الحضور ذكر سومر عساف وزوجته سلام اليوسف أن سينما الهواء الطلق تجربة ممتعة لا سيما أن حالة الطقس اليوم كانت مناسبة لمثل هذه العروض لافتين إلى أن فيلم دمشق حلب حمل نبض الشارع السوري وعكس جزء مما عاشته سورية خلال السنوات الماضية.

يذكر أن التظاهرة التي أقامتها المؤسسة العامة للسينما في المنطقة الوسطى كانت انطلقت في منطقتي السلمية بحماة وعيون الوادي في حمص.