غوف: استمرار مفاوضات بريكست مرهون بتغيير نهج الأوروبيين

أعلن مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي لن تستكمل إلا إذا غير الاتحاد نهجه.

وأوضح غوف في حديث تلفزيوني لقناة bbc اليوم أن الاتحاد الأوروبي أنهى فعلياً الجولة الحالية من مفاوضات الأسبوع الماضي حول اتفاق التجارة مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي تراجع في مواقفه بعد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.

ولفت الوزير البريطاني إلى أن بلاده غير مستعدة لمناقشة الاتفاق من جديد إلا في حال “غير الاتحاد الأوروبي موقفه”.