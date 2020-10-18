قاليباف: انتهاء قيود التسليح إنجاز للشعب الإيراني وهزيمة لأمريكا

أشار محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، إلى أن انتهاء قيود التسليح التي كانت مفروضة على بلاده يشكل “إنجازاً للشعب الإيراني وهزيمة كبيرة” لخطط الولايات المتحدة لتفعيلها.

وقال قاليباف في كلمة اليوم إن “قيود التسليح الواردة في القرار 2231 انتهت اليوم رغم الإجراء غير القانوني لتفعيل آلية الزناد من قبل الحكومة الأمريكية والذي قوبل برد فعل من المجتمع الدولي وفشل في هذه القضية” مشدداً على وجوب اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة مزيد من الضغوط الأمريكية وكذلك القيام ببيع وشراء الأسلحة لتحويل هزيمة أمريكا إلى إنجاز استراتيجي للشعب الإيراني.

ودعا قاليباف إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن لتسهيل أوضاع الإيرانيين ورصد العدو باستمرار والتخطيط المضاد لمؤامراته.