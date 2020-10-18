كمبيوتر كيميائي عصبي على غرار عمل دماغ الإنسان

ابتكر العلماء في مركز الكيمياء بجامعة بلطيق الاتحادية في كالينينغراد أول كمبيوتر كيميائي عصبي في العالم يعتمد على تفاعل بيلؤوسوف-جابوتينسكي الكيميائي.

ويعمل الجهاز على غرار مبدأ عمل الشبكات العصبية التي تشكلها الخلايا العصبية في دماغ الإنسان، ووفقا للعماء فإن العنصر الأساسي للكمبيوتر هو مذبذب دقيق (خلية) بحجم حوالي 0.1 مم، مبينين أنه يجب أن يشبه سلوك الكمبيوتر السلوك الذكي للكائنات الحية.

مدير مركز الكيمياء، فلاديمير فاناغ، ذكر أن الغرض من التطوير هو التجسيد التجريبي للمفهوم النظري للحاسوب العصبي الكيميائي في جهاز صغير حقيقي.

مضيفا بأن الاختراع سيطلق عليه “دماغ كيميائي” وليس كمبيوتر، فضلا عن أن سرعته ستفوق سرعة الكمبيوتر العادي.