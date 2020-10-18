محافظ ريف دمشق يشكل لجنة خاصة لمتابعة أسباب تلوث للمياه في مدينتي داريا والمعضمية

شكل محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم لجنة خاصة للتحقيق بأسباب تلوث المياه في مدينتي معضمية الشام و داريا برئاسة معاون قائد الشرطة العميد متري نادر وعضوية عضوي المكتب التنفيذي عامر خلف والمهندس محمد مضاوية ومدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس سامر الهاشمي ومدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس ومدير البيئة الدكتور مثنى غانم ورئيس مجلس مدينة داريا المحامي مروان عبيد ورئيس مجلس مدينة المعضمية المهندس بسام سعدة.

واجتمعت الجنة اليوم في مبنى مجلس مدينة المعضمية وغدا ستستأنف الاجتماع في المحافظة للوقوف على اسباب التلوث ومعالجة المشكلة ومحاسبة المقصرين وسترفع اللجنة تقاريرها تباعا للمحافظ.