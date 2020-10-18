مصرع 13 شخصاً وإصابة 120 آخرين غرب أفغانستان

لقي 13 شخصاً مصرعهم على الأقل، وأصيب أكثر من 120 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بولاية غور غرب أفغانستان اليوم.

ونقلت اسوشيتد برس عن طارق عران المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله إن “السيارة انفجرت عند مقر للشرطة في منطقة فيروز كوه عاصمة ولاية غور بالقرب من مدخل مكتب قائد الشرطة الإقليمية ومبان حكومية أخرى ما أدى لمقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 120 آخرين”.

بدوره قال محمد عمر لالزاد مدير مستشفى في غور إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى لأن العديد من الأشخاص أصيبوا إصابات بالغة.