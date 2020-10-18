مندوب إيران: واشنطن فشلت في الحيلولة دون رفع قيود التسلح عن طهران

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن قيام طهران بتصدير أو استيراد الأسلحة لم يعد بحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى فشل الولايات المتحدة في الحيلولة دون رفع القيود التسليحية عن بلاده.

وذكر تخت روانجي أنه وبعد خمسة أعوام من توقيع الاتفاق النووي، وبناء على القرار 2231، فإن القيود التسليحية غير القانونية ضد إيران قد انتهت، مضيفا بأن تعامل إيران بتصدير واستيراد الأسلحة لم يعد يحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

في السياق، اعتبر مندوب إيران الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن انتهاء القيود التسليحية على إيران يشكل فرصة مناسبة للتعاون مع الدول الأخرى لتصدير واستيراد الأسلحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي حكومة الاعتراض بعد الآن على هذه المعاملات التسليحية أو حتى وجود أسلحة ذات منشأ إيراني في مختلف الدول.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، أمس، انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلح طهران.