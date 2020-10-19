بوغدانوف: موسكو تناقش مع أنقرة إرسال مرتزقة من سورية وليبيا إلى قره باغ

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنها تثير في اتصالاتها مع النظام التركي قضية استقدام مرتزقة إرهابيين من سورية وليبيا إلى إقليم ناغورني قره باغ.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في تصريح للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي في سياق الاتصالات مع النظام التركي يؤكد عدم قبوله مشاركة المرتزقة في منطقة النزاع “بالطبع بكل تأكيد”.

وفي هذا السياق تحدث مصدر لوكالة نوفوستي عن أنباء بشأن إرسال أكثر من ألف مرتزق إرهابي من سورية إلى قره باغ يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن دفعة جديدة سترسل قريبا.