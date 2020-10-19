سلاف فواخرجي مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية

أعلنت الممثلة السورية ،النجمة سلاف فواخرجي، انضمامها إلى قائمة أبطال مسلسل “الكندوش” من تأليف، حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

ونشرت صورة تجمعها مع الممثل النجم أيمن زيدان الذي يشاركها البطولة وكتبت: “مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية.. قريباً”.

ويعتبر هذا العمل الأول لسلاف هذا الموسم، بينما شاركت في بطولة مسلسل “شارع شيكاغو” الذي عُرض مؤخراً عبر إحدى القنوات العربية المشفرة.

وسبق لها أن خاضت تجارب متميزة عدة في مسلسلات البيئة الشامية، أبرزها “حرائر، باب الحارة، ياسمين عتيق”.

ويشار إلى أن “الكندوش” مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية التي كانت رائجة في الزمن الماضي، ويشارك فيه أيضاً سامية الجزائري وصباح الجزائري وكندا حنا وأيمن رضا.