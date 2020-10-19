“قسد” تداهم المنازل وتختطف مدنيين بريفي الرقة ودير الزور

ذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت عددا من منازل الأهالي في مدينة الطبقة، غرب الرقة، واختطفت عددا من الشباب، لإلحاقهم قسرا في معسكرات تدريب وزجهم لاحقا للخدمة في صفوف الميليشيا.

وإلى الشمال من مدينة الرقة، اختطفت الميليشيا 3 مدنيين بعد مداهمتها منزلا في قرية صكير واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف دير الزور الشرقي، داهم مسلحو “قسد” بلدة الباغوز واختطفوا أحد الأهالي، بعد أن فرضوا طوقا حول البلدة ونفذوا عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل والسيارات العابرة.