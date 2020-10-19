نظام “الاستجابة السريع” لزيارة المطاعم ومراكز التجميل في روسيا

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، تستعد حكومة العاصمة الروسية موسكو لإدخال نظام الـ”QR” بين سكان المدينة خلال زيارتهم لبعض الأماكن التي يحتمل أن تساهم في نقل الفيروس.

وسيتم البدء بتطبيق النظام في أماكن كالحانات والنوادي الليلية، وفي حال نجاح التطبيق فإنه سيتم اللجوء لتعميمه على أماكن أخرى كالمطاعم ومراكز الحلاقة والتجميل.

أليكسي نميريوك، النائب الأول لعمدة المدينة، بين أنه اعتبارا من اليوم يدخل تفعيل النظام للأشخاص الراغبين بزيارة الحانات والنوادي الليلية التي تعمل حتى ساعات مبكرة من الصباح، حيث يتوجب على الراغبين بزيارتها تسجيل أرقام هواتفهم لدى زيارة هذه الأماكن، لتصلهم رسالة نصية بتفعيل الخدمة أو عن طريق الدخول للموقع الرسمي للمحافظة على الإنترنت، حيث سيحصلون على كود معين يخولهم زيارة هذه الأماكن، ويتم لاحقا إبلاغ الحضور في حال العثور على إصابات بكورونا في هذه الأماكن، وذلك عن طريق رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

وأضاف بأنه في حال نجاح تجربة الـ”QR” على هذه الأماكن سيتم تعميمها لاحقا في صالونات التجميل والمطاعم والمتاجر غير الغذائية.