إعقاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش من رسوم السكن الجامعي

قرر مجلس جامعة دمشق إعفاء الطلاب ذوي الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوات العاملة في أمرة الجيش وذويهم وأبناء المفقودين من رسوم السكن الجامعي.

وأوضح الدكتور صبحي البحري نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية أن هذا القرار يأتي بناء على اقتراح إدارة مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق وفي إطار الحرص على تقديم المزيد من المزايا للطلاب من ذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات العاملة في أمرة الجيش وذويهم وأبناء المفقودين، وذلك عرفاناً وتقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن ولتخفيف آثار الحرب السلبية عليهم.

يذكر أن جامعة دمشق منحت طلابها الشهداء شهادات تخرج فخرية وأقامت العديد من النشاطات والفعاليات والاستثمارات التي يعود ريعها لصالح أسر الشهداء من الناحية المادية، إضافة إلى تقديم الخدمات الآنية لهم وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم والعمل على إصدار كتاب واسع وشامل يوثق السيرة الذاتية لجميع شهدائها تخليداً لذكراهم وليبقوا في ذاكرة الأجيال القادمة.