إلقاء القبض على مروجي مخدرات في دمشق واللاذقية

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخص يقوم بترويج المواد والحبوب المخدرة للمتعاطين في مدينة دمشق وريفها.

وبينت الإدارة في بيان لها أنها صادرت من المقبوض عليه 2 كيلو ومئتي غرام من مادة الحشيش المخدر وأربعة آلاف حبة كبتاغون مخدرة وألفاً وثلاثمئة وستين حبة مخدرة من أنواع مختلفة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن المقبوض عليه اعترف خلال التحقيق معه بحيازته وترويجه وتعاطيه للمواد المخدرة وأنه يخفي كمية أخرى في منزله في محلة كفرسوسة، لافتة إلى أنه تم حجز دراجة نارية.

وفي السياق ذاته وفي إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخص بعد ورود معلومات بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر وبيعها في المحافظة مستخدما سيارة نوع “ميتسوبيشي” لون أبيض.

وعليه تم إلقاء القبض على المذكور وحجز السيارة أيضاً وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر عدد 42 كف حشيش مخدر بلغ وزنها ثمانية كيلوغرامات ومئتين وثلاثة وتسعين غراماً.

وما تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضيتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.