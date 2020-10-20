الخارجية الروسية: موسكو تعلن استعدادها لتجميد مشترك مع واشنطن للرؤوس النووية

أبدت روسيا استعدادها للالتزام مع الولايات المتحدة بتجميد مشترك للرؤوس الحربية النووية التي يمتلكها الجانبان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إن “روسيا تقترح تمديد معاهدة ستارت لمدة عام واحد.. وهي في الوقت نفسه مستعدة مع الولايات المتحدة للالتزام بتجميد عدد الرؤوس الحربية النووية التي يملكها الطرفان لهذه الفترة”.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يمكن تنفيذه “بشكل صارم وحصري على أساس أن تجميد الرؤوس الحربية لن يكون مصحوبا بأي متطلبات إضافية من الولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أنه “إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن فيمكن استخدام الوقت المكتسب نتيجة تمديد معاهدة ستارت لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول المراقبة المستقبلية على الصواريخ النووية مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي” لافتا إلى أن الجانب الروسي لم يتلق ردا رسميا من الولايات المتحدة على المذكرة المؤرخة في الـ 16 من تشرين الأول الجاري والتي صاغت اقتراحا بتمديد الاتفاقية لمدة عام.