انخفاض بالحرارة وفرصة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا نهارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا في المناطق الساحلية ومائلا للبرودة ليلا في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية توالي درجات الحرارة غدا انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها والجو خريفي معتدل إلى حار نسبيا نهارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية.