بقوة السلاح.. “قسد” تستولي على مساكن الشرطة بحي غويران بالحسكة

بإيعاز من الاحتلال الأمريكي، استولت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بقوة السلاح على مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وطردت الأهالي منها وأصابت امرأة وطفلها خلال الاعتداء عليهم.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة أن عناصر مسلحة من ميليشيا “قسد” طوقوا مساكن الشرطة في حي غويران المكونة من 8 أبنية طابقية واقتحموا المنازل فيها وطردوا الأهالي وألقوا بأمتعتهم وأثاث منازلهم خارجها.

ولفتت المصادر إلى أن امرأة وطفلا أصيبا برضوض شديدة جراء اعتداء ميليشيا “قسد” عليهما خلال محاولة الأهالي منع عناصر الميليشيا الاستيلاء على منازلهم وطردهم منها.

وتقع مساكن الشرطة بجوار سجن غويران وبالقرب من الأبنية التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير شرعي وجاء الاستيلاء عليها بأوامر منها للتغطية على ممارساتها.