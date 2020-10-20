تمديد فترة التسجيل للامتحان الطبي الموحد لغاية الـ 21 من الجاري

مدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التسجيل للامتحان الطبي الموحد “دورة تشرين 2020” لغاية يوم الأربعاء 21/10/2020.

وكان المركز حدد موعد هذا الامتحان لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية “دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس والفرات” والجامعات الخاصة “القلمون والأندلس للعلوم الطبية والجامعة السورية” والجامعات غير السورية يومي السبت 14 و21/11/2020.