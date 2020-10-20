طرطوس: إنشاء منصة إلكترونية لعرض و تسويق المنتجات الزراعية

بهدف تحقيق التشبيك بين كليات الزراعة في الجامعات السورية والمؤسسات المعنية لتعزيز دور الزراعات الأسرية وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الأسري جاءت الورشة العلمية التخصصية الأولى التي أقامتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة تشرين وقد خلصت أعمال الورشات إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات حول تطوير الحديقة المنزلية و منها توفير مصادر تمويل ميسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة تتلاءم مع ظروف الأسر الصغيرة – تنفيذ مشاريع لتعزيز مخزون المياه وتقليل الفاقد المائي – العمل على تطوير التشريعات والقوانين لصالح صغار المزارعين – إعادة النظر في السياسات الزراعية بالإضافة إلى إقامة دورات خاصة بالمزارعات الريفيات حول فنيات الإنتاج وأساليب وطرق إنتاج الأصناف الجديدة والجدوى الاقتصادية للمشاريع ودعم المشروعات الأسرية من خلال إنشاء منصة الكترونية لعرض وتسويق المنتجات الزراعية وشارك في الورشة التي أقيمت على مدى يومين مجموعة من الباحثين والمختصين من الجامعات السورية بشكل خاص والحفاظ على الموروث الزراعي وتعزيز الصمود أمام التحديات الخارجية . و قد ركزت الجلسات الحوارية للورشة على البيئة التمكينبية واللوجستية للزراعات الأسرية – المؤسسات المعنية بالزراعات الأسرية – التنمية الريفية والاقتصاد المحلي – المبادرات والتجارب السابقة .

و كانت الورشة التخصصية افتتحت أعمالها بمبادرة بعنوان: “الابتكار في الزراعة الأسرية”، والتي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة.

حيث أكدت امين فرع جامعة تشرين للحزب الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أن مشروع الزراعات الأسرية يحسّن الواقع المعيشي للأسر الريفية، ويسهم في تحقيق الدعم التنموي وينطوي على أهمية اقتصادية واجتماعية ومعيشية بالغة من خلال كونه يتحول إلى مصدر دخل وإنتاج وفي نفس الوقت يغدو رافداً من روافد السوق المحلية؛ وعليه فإن هذا المشروع هو مشروعٌ حقيقي لمواجهة ” القيصر الاستعماري وقانونه، الذي يهدف إلى تجويع الشعب السوري.

بدوره أشار رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن إلى أن هذه الخطوة ليست سوى تحدٍّ بالنسبة لجامعة تشرين وخاصةً في ظل ظروف الحرائق التي نواجهها اليوم، مؤكداً على أن الشعب السوري هو شعبٌ متجدد وصامد ومؤمن بالحياة وسيعيد بناء كل ماتم تخريبه، لافتا إلى أهمية التشبيك بين المؤسسات و العمل على تطبيق مخرجات هذه الورشة على أرض الواقع لما فيه الخير للوطن.

و شارك في أعمال الورشة رئيس فرع اتحاد الطلبة في الجامعة وعميد كلية الزراعة و عدد من الأساتذة المختصين في كليات الزراعة و المؤسسات المعنية.

البعث ميديا- اللاذقية- مروان حويجة