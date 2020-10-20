مجلس الأمن يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى احترام الهدنة الجديدة

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام الهدنة الجديدة التي اتفقا عليها السبت الماضي في إقليم ناغورني قره باغ.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء المجلس الخمسة عشر جددوا خلال اجتماع مغلق الليلة الماضية عقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للطرفين باحترام الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد.

ووفقاً لدبلوماسيين فإن روسيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإلى استئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك بين يريفان وباكو ومن المتوقع أن يتفق أعضاء المجلس على مشروع البيان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن بلاده تعمل مع كل من أرمينيا وأذربيجان على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنى قره باغ.