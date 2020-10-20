مذكرات اعتقال بحق 34 شخصاً في تركيا

يواصل النظام التركي ممارساته القمعية ضد معارضيه وخصومه، حيث أصدرت سلطات النظام اليوم مذكرات اعتقال بحق 34 شخصا بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلت عن مصادر قضائية قولها اليوم إن 23 شخصا اعتقلوا في العاصمة التركية أنقرة بموجب مذكرات اعتقال أصدرها مكتب المدعي العام بحق 34 شخصا بينهم 21 جنديا في الخدمة الفعلية.

وفي عملية منفصلة في أنقرة اعتقلت قوات الامن اثنين من بين 11 قاضيا ومدعيا عاما سابقين أقالهم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مؤخرا بذريعة ارتباطاتهم أيضا بمنظمة غولن.