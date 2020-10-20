مسرح خيال الظل ضمن فعاليات احتفالية يوم الطفل العربي بالسويداء

مسرح خيال الظل وكيفية تصنيع دماه وتحريكها محور الفعالية التي نظمها قسم ثقافة الطفل في مديرية ثقافة السويداء ضمن احتفالية يوم الطفل العربي التي تقيمها وزارة الثقافة تحت عنوان “تراثي ذاكرتي وهويتي”.

الفعالية التي يستضيفها ثقافي السويداء تهدف إلى تعريف الأطفال واليافعين عبر ورشة تدريبية تفاعلية بفن مسرح خيال الظل وتاريخه ومكوناته كجزء من تراثنا الذي أدرج عام 2018 كعنصر سوري في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي حسب ما أوضحت مسؤولة قسم ثقافة الطفل في المديرية ثراء عطا.

مدرب الورشة المخرج نورس الملحم أشار إلى أن الورشة تهدف على مدى 3 أيام إلى تعريف الأطفال واليافعين بهذا النوع من الفن التراثي وكيفية تصنيع الدمى وخيال الظل وتحريكها على المسرح ما يسهم بإضافة مهارات جديدة لديهم في تنفيذ الأعمال اليدوية وتعزيز روح العمل التشاركي بينهم لافتاً إلى أنه سينتج عن الورشة عرض مصغر يعده الأطفال بعد تدريبهم على تصنيع وتحريك شخصيتي مسرح الظل التقليديتين “كركوز وعيواظ” وإدخال جانب توعوي بخصوص الوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب عدد من الأطفال المشاركين بهذه الفعالية الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و15 سنة عن سعادتهم بالتعرف على مسرح خيال الظل لأنهم وجدوا فيه متعة كبيرة أدخلت البهجة إلى قلوبهم وتعلموا من خلاله كيفية تصنيع هذه الدمى التي كانوا يشاهدونها على التلفاز لكنهم الآن تعرفوا إليها عن قرب.