يريفان وباكو تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة في قره باغ

تواصل كل من أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة في إقليم ناغورني قره باغ.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم أن الجيش الأذربيجاني يستخدم الطيران والمدفعية في المعارك شمال إقليم قره باغ بينما أكدت باكو تعرض قواتها لقصف أرميني على عدة محاور.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان قولها عبر فيسبوك: “يستخدم الخصم الطيران والمدفعية على المحور الشمالي لخط التماس” مضيفة إن “معارك ضارية تتواصل على المحور الجنوبي”.

وأشار جيش دفاع قره باغ إلى أن تبادلا للقصف المدفعي استمر في بعض المناطق خلال الليل وأن المعارك الأكثر شراسة جرت على المحور الجنوبي للإقليم.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بـ “مواصلة العمليات القتالية في إقليم قره باغ”.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن قوات بلاده سيطرت على مدينة زنغيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا جنوب إقليم قره باغ إضافة إلى 24 قرية في أربع مناطق في الإقليم.