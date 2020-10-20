252 قرية متضررة الحصيلة النهائية لأضرار الحرائق ..التعويض نقدي و مباشر وقروض بفوائد مخفضة

البعث ميديا – فاتن شنان

أنهت اللجان المكلفة بحصر أضرار الحرائق الأخيرة عملها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص, وحرائق منطقة الغاب خلال شهر أيلول ,وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الحصيلة النهائية بلغت 252 قرية ,و18773 مزارعاً متضرراً.

بينما بلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات والتفاح وغيرها المتضررة بشكل فعلي 8927 هكتار، وعدد الأشجار 2,1 مليون شجرة بنسبة 5,9 % من عدد أشجار الزيتون والحمضيات في هذه المحافظات، ونوه إلى أن عدد الأشجار المقدر أنها ميتة 1,792 مليون شجرة، بنسبة 5% من عدد أشجار الزيتون والحمضيات في هذه المحافظات، وبلغت كمية الإنتاج المتضرر 22,4 ألف طن بنسبة 7% متوسط إنتاج الزيتون والحمضيات فيها، و2,6 % من إنتاج القطر.

أكد قطنا أن عدد الأبقار النافقة في محافظة اللاذقية بلغ 65 رأس بنسبة 0,16% من عدد الأبقار في المحافظة والبالغة 39730 رأس، كما تضرر 6799 خلية نحل بنسبة 8% من عدد خلايا النحل في اللاذقية، بالإضافة إلى 7 مداجن و69 بيت محمي في محافظة طرطوس, أوضح قطنا أنه سيتم التعويض النقدي المباشر وفق ما يغطى من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية كتعويض عن الإنتاج المتضرر على الأشجار المثمرة.

حيث يتم التعويض النقدي وفق الجداول الاسمية لحصر الأضرار، بالإضافة لتخصيص مبالغ للتعويض عن الأبقار النافقة عن كل رأس بقر نافق من الحريق، وتغطية أجور عمل 50 آلية تركس وباكر تعمل على قلع الأشجار المحروقة الميتة وحفر جور الغراس التي سيتم زراعتها، وتوزيع الغراس المثمرة المقرر تسليمها مجاناً للفلاحين المتضررين (زيتون، حمضيات، تفاح، رمان، جوز، نباتات طبية وعطرية) من إنتاج مشاتل وزارة الزراعة.

وأشار قطنا إلى أنه سيتم دعم الفلاحين المتضررين من خلال منحهم قروضاً زراعية (أسمدة حسب نوع الزراعات المتضررة، ودفعات الخدمات الزراعية النقدية وفق جدول الاحتياج المعتمد في المصرف الزراعي) وخلايا النحل، وتمويل البيوت البلاستيكية المتضررة والمداجن، بفوائد مخفضة للمساحات والمواد المتضررة، وجدولة الديون المستحقة على الفلاحين المتضررين.