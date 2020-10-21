روحاني: انتهاء حظر التسليح انتصار كبير لمنطق العقل على البلطجة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انتهاء حظر التسليح على إيران يعد انتصارا كبيرا ويظهر أن منطق العقل انتصر على منطق البلطجة.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم قال روحاني: إن تعاطي إيران تجاه انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وخفض تعهداتها حيال الاتفاق كان مدروسا للغاية وأثمر عن نتائج إيجابية لدرجة أنه لم يتمكن أي طرف من توجيه انتقاد لطهران، حيث قامت في هذا الصدد بتقليص تعهداتها النووية على عدة مراحل كما أمهلت الجانب الآخر وتحلت بالصبر.

ولفت روحاني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية كانت تسعى وراء إفشال خطة العمل المشترك الشاملة “الاتفاق النووي” وحاولت أن تدفع أيضا باقي الأطراف المعنية بالاتفاق إلى الانسحاب منه.

ولفت إلى أن مساعي الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى إجبار مجلس الحكام والوكالة الدولية لمماشاة مؤامراتهما في إصدار قرار ضد إيران لم يكتب لها النجاح.

وفيما يخص وباء كورونا بين روحاني أن إيران تعاملت مع الجائحة على مدى الأشهر الثمانية الماضية واجتازت هذه المرحلة ولا بد من الاستعداد للفترة القادمة.