روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا تسجيل رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 317 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية و15700 إصابة جديدة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم: “ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة وبلغت حصيلة الإصابات مليونا و447335 منذ بدء تفشي الوباء”، بحسب ما نقل موقع (ار تي).

وأضاف المركز: إن ” 10952 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم لماضي ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و96560 شخصا حتى الآن”، لافتا إلى أن 9ر25 بالمئة من المصابين الذين تم اكتشافهم أمس لم تبد عليهم أعراض المرض.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك فإن عدد الاختبارات والفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1ر55 مليون اختبار حتى الآن وتم إجراء 496 اختبارا خلال الساعات الـ 24 الماضية.