قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

أدى إطلاق نار وقع أمس في مجمع سكني بولاية تكساس الأمريكية لمقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة الأمريكية قولها اليوم: إن شخصا يحمل سلاحا ناريا هاجم ناديا ليليا بمجمع سكني في مدينة هيوستن عاصمة الولاية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة: أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به ونقله إلى المستشفى، مضيفة أن إطلاق النار جرى بعد تلقي عناصرها بلاغا بشكوى لهجوم مسلح ووصولهم إلى المكان.